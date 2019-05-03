شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السودان والجزائر.. أبوظبي تكشف عن الضحية التالية وتحدد ’’ساعة الصفر’’ لسقوط النظام في هذه الدولة خلال الأشهر القادمة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول إماراتي رفيع مقرب من ولي عهد ابو ظبي عن الضحية التالية من الأنظمة المؤهلة للسقوط بعد نظامي السودان والجزائر.



حيث توقع نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق، ضاحي خلفان، سقوط النظام الإيراني عام 2020، واصفًا الأمر بأنه عام السعادة للإيرانيين. وقال “خلفان” في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “عام 2020 يسقط في ايران إثنين وينتهي حكم المعممين”.

وأضاف نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي: أن “2020 عام سعادة الإيرانيين بإنتهاء الخمينيين”.

هذا؛ ووصف مغردون ما نشره ضاحي خلفان، بأنه “تصريح خطير”، فيما لم يوضح المسؤول الإماراتي مزيدًا من التفاصيل بشأن ذلك.