شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : قصة جريمة بشعة ومروعة لاغتصاب المرأة اليمنية اميرة في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلام المصري قصة اغتصاب امرأة يمنية كانت تسكن في برج بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة بمصر.

أميرة هي امرأة جميلة 34 سنة لكنها كانت وحدانية اي لا تخالط جيرانها كثيراً، وكانت تذهب من بيتها إلى عملها والعكس.

والمجرم هو جارها يدعى "احمد" والذي حاول التقرب منها بشتى السبل لكنها كانت تصده بأدب، واحترام وعندما لم تستجب له، ذهب إلى قصة البصلة، وهي انه دق عليها الباب وقت العصر وقال ان الغداء على النار وانه يتصل بالبواب وهو لا يجيب، ويريد منها بصلة، وحينها راحت احضرت له البصلة وفتحت الباب واعطته، لكنه قال لها بصلة واحده ، مش راح تكفي، وانه ليه ما تعطيه بصله ثانية، وعندما راحت لاعطائه بصلة اخرى، دخل واغلق الباب وهددها بسكين كانت بحوزته، وقام بالتجرد من ملابسه واغتصابه بطريقة بشعة ومقززة لاكثر من ساعة قالت انه ارتكب جريمة بحقها، لكنها قامت وحملت نفسها متثاقلة، الى قسم الشرطة وابلغت عن الجريمة.

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المجرم احمد لم يكن يتوقع ان تشتكي به للقسم، وانها ستستر على نفسها، لكنه تم تحرير محضر بلاغ والقبض عليه، وتم ايداعه السجن.