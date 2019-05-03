شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات مفاجئة لزعيم الحوثيين بسحب قيادات بارزة بالميلشيا من الحديدة ومصادر تكشف السبب الطاريء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم وزير في الحكومة الشرعية اليوم الخميس جماعة الحوثيين بنشر أعداد كبيرة من المقاتلين الأفارقة في مدينة الحديدة ؛ بدلاً عن مقاتليها الذين أرسلتهم إلى محافظة الضالع جنوباً للقيام بمهام عسكرية.

وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة إن وزارته رصدت جملة من الخروقات التي قام بها الحوثيون أبرزها قيامهم بجلب أعداد كبيرة من المقاتلين "المرتزقة" من القرن الأفريقي خلال الأيام الماضية، والزج بهم إلى مواقع حيوية في كثير من المناطق أهمها مدينة الحديدة.

Advertisements







واكد في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرته اليوم أن جماعة الحوثيين أفرغت المدينة من مقاتليها الرئيسيين، وعدد من قيادات الدرجة الأولى والثانية، ليقوم المقاتلون الأجانب بالدفاع عنها في حال المواجهات المباشرة مع الجيش.

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين يسعون، بعد أن فقدوا قدرتهم القتالية، للاستفادة من المقاتلين "المرتزقة" لتوسيع مساحة المعارك، بهدف تغيير معادلة التسوية، في ظل الصمت الدولي على تنفيذ اتفاق السويد، الذي استغلته الجماعة بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية، لتكون مرحلتها الأخيرة إحلال الأجانب محل مقاتليها للدفاع عن المدينة أثناء تقدمها باتجاه مواقع أخرى، حد قوله.