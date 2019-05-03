شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين احمد علي عبدالله صالح نائباً لرئيس... تفصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد المؤتمر الشعبي العام يوم الخميس مؤتمرا سياسيا هو الاول منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وعقد المؤتمر بمشاركة عدد من القيادات المؤتمرية. واختار المشاركون في المؤتمر صادق امين ابو راس رئيسا للمؤتمر واحمد علي عبدالله صالح نائبا له. وصدر عن المشاركين عدد من القرارات بالاجماع من دورة الانعقاد العادية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء…قضت بتكليف كلا من الاخوة التالي اسمائهم : –المناضل صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام . Advertisements – أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام . -قاسم لبوزه نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام . يحي الراعي نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام -غازي احمد علي محسن الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام . – عوض عارف الزوكا تصعيده عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

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