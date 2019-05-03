شكرا لقرائتكم خبر عن العربية نت:امريكا تقترب من تغيير سياستها باليمن وتعلن موعد المرحلة المقبلة ومصير الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عتبر أن حرب اليمن "تقودها إيران" وأن طهران اختارت "أن تطلب من الحوثيين" عدم الانسحاب من الحديدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" إن "من حق السعودية الدفاع عن نفسها ووجود صواريخ في اليمن تهدّد أراضي الدول الجارة أمر غير مقبول على الإطلاق وحان الوقت أن يطبّق الحوثيون بنود استوكهولم".



نهاية الانتظار

كما حذّر مسؤولون أميركيون خلال حديثهم مع "العربية.نت" من أن الموفد الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، حاول مرات كثيرة مع الحوثيين، وذهب إلى صنعاء أكثر من مرة، وسيدلي في الخامس عشر من هذا الشهر ببيان أمام مجلس الأمن الدولي، بعد ذلك لن ينتظر الموفد الدولي ولا الأطراف الدوليون موقف الحوثيين، وستبدأ مسيرة جديدة في اليمن حيث لا يملك الحوثيون "حق النقض" وستدعم الولايات المتحدة الحكومة اليمنية الحالية في مساعيها، كما أن الولايات المتحدة ستدعم إعادة بناء الشرعية اليمنية على الأراضي التي تسيطر عليها.



"لا مشاورات قبل ستوكهولم"

وأكد المسؤولون الأميركيون لـ"العربية.نت" أن الحوثيين سيكونون أمام خيار الالتحاق بالمسيرة الجديدة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لهم بتأخير هذا المسار، وباتت تعتبر أن المجتمع الدولي أعطى الحوثيين الوقت الكافي للانخراط في المسيرة السياسية على أساس التوافق بين جميع الأطراف.



محاولة أخيرة

اعتمد الأميركيون لسنوات على دور الوسيط العماني، وما زالوا يعتقدون أن مسقط قامت بدور إيجابي أقله إيصال الرسائل إلى الحوثيين وتوفير بعض النصح لهم، وهذا ما فعله وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وأبقت الإدارة الأميركية هذه القناة مفتوحة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

عند هذا المنعطف، ومع اقتراب موعد الخامس عشر من هذا الشهر، سيرى الأميركيون مرة أخرى أن عليهم التحدّث إلى حكومة عُـمان لإيصال رسالتهم إلى الحوثيين بوضوح، وربما تكون دعوة أخيرة لانضمام الحوثيين إلى مسيرة التوافق السياسي والابتعاد عن زعزعة الأمن وتهديد الدول الجارة.