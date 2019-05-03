شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاتزال المواجهات في مختلف جبهات القتال تحصد رؤوس مزيدا من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية. كان آخر تلك القيادات، محمد غوبر يحيى غوبر، والذي قتل في ما أسماها ناشطو الحوثي "معركة النفس الطويل"، دون أن يحددوا مكان مقتله. والقيادي "غوبر"، هو أحد أقارب الشيخ يحيى غوبر، أحد أبرز القيادات المؤتمرية التي تآمرت وسهلت دخول الحوثيين، وسيطرتهم على الدولة، من خلال حشد أبناء القبائل ودفعهم للقتال إلى جانب الحوثيين، كما أنه تورط في الكثير من الجرائم خلال السنوات الماضية.



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