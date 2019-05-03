إغتيال قيادي بارز في الحراك الجنوبي.. والمجلس الأعلى يهدد برد صارم ورادع (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نعي المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، استشهاد القائد الميداني البارز في الحراك رامي المصعبي، أثر عملية إغتيال غادرة صباح اليوم، بعد إستدرجه إلى جولة كالتكس ومباشرته هناك باطلاق النار وفرار الجناة.

ويعد المصهبي، أحد قادات مجلس الحراك البارزين في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن .

وقال المجلس، ان هذا الحادث الاجرامي الذي يستهدف احد قاداته لن يمر دون أن يتلقى الجناة عقابهم الرادع جراء هذه العملية الدنيئة.

ودعا المجلس قادة الحراك الثوري في كل المحافظات والمديريات الى أخد الحيطة والحذر محملين سلطات الأمن الشرعية والتحالف العربي كامل المسؤولية عن حياة كل قادة الحراك الجنوبي الأصيل الحامل السياسي لقضية الجنوب .

وأضافت " أن كل محاولات الاغتيالات والتهديد التي يتعرض لها قادة الحراك الثوري لن تزيدهم إلا ثباتا والمضي نحو تحقيق أهداف الشهداء.

وتابع "وبكل ألأسى والألم نتقدم إلى اسرة الشهيد رامي المصعبي وكل قيادات الحراك وجمهور شعبنا الجنوبي العظيم بالتعازي سائلين المولى ان يتغمده بواسع الرحمة وينزله منزل الشهداء الابرار .

صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري الخميس 02 مايو 2019م

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