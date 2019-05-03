في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الحوثيون يهدمون أحلام الصحفيين

أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( hritc ) أن حرية التعبير في اليمن تمر بأسوأ مراحلها اليوم. حيث يعيش الصحفيون حالة رعب حقيقية وبشكل متزايد على حياتهم ومصدر رزقهم جراء تنامي حالة القمع التي يتعرض لها الوسط الصحفي في اليمن وكل مساحات الرأي والتعبير.

وقال المركز وهو منظمة حقوقية إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة في بيان” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو من كل عام أن حالة حرية التعبير في اليمن بحالة تراجع حقيقي.

حيث تم إحالة نحو ١١ صحفيا للمحاكمة والتحقيق بصورة منافية للقانون في محاكم غير دستورية وتعرضوا لصنوف متعددة من التعذيب.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن تزايد القمع الممنهج لحريات التعبير في اليمن وتنامي سياسة القمع للحريات تجعل اليمن المكان الأسوأ في ما يخص حرية التعبير والأكثر خطورة على حياة الصحفيين.