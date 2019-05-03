الجيش يواصل تقدمه في صعدة "تفاصيل"

واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في جبهات مديريات باقم وكتاف البقع والصفراء وقطابر ورازح بمحاقظة صعدة، وتم رفع العلم اليمني في مناطق متفرقة من مديريتي الصفراء وقطابر، للمرة الأولى منذ سنوات عدة، بعد تمكن قوات الجيش من تحرير مناطق استراتيجية في المديريتين.
كما أحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها بالكامل على مناطق جبال القناصين وجبال البدر في منطقة المخنق، في جبهة كتاف الشرقية، وأحكمت تطويق مركز المديرية، فيما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى جبهات مديرية الحشوة المجاورة لمحافظة الجوف.
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