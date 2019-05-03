التحالف يدمر أهداف عسكرية استراتيجية في صنعاء

تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير أهداف عسكرية استراتيجية ونوعية في قاعدة الديليمي الجوي في شمال العاصمة صنعاء، وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن طيران التحالف نفذ عملية نوعية استهدفت أهدافاً عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء. وذكر التحالف أن الأهداف شملت مواقع صيانة الطائرات المسيرة، ومنظومة اتصالات، وأماكن وجود الخبراء والمشغلين التابعين للحوثيين. ولفت التحالف العربي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء لعملياتها الإرهابية والعدائية.
وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن العملية التي نفذها الطيران التحالف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما أكد التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية كافة، والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.
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