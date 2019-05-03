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التحالف يدمر أهداف عسكرية استراتيجية في صنعاء

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تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير أهداف عسكرية استراتيجية ونوعية في قاعدة الديليمي الجوي في شمال العاصمة صنعاء، وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نقلته وكالة الأنباء «واس»، إن طيران التحالف نفذ عملية نوعية استهدفت أهدافاً عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء. وذكر ‏التحالف أن الأهداف شملت مواقع صيانة الطائرات المسيرة، ومنظومة اتصالات، وأماكن وجود الخبراء والمشغلين التابعين للحوثيين. ولفت التحالف العربي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء لعملياتها الإرهابية والعدائية.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن العملية التي نفذها الطيران التحالف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية كافة، والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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