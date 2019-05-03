تعرف على موعد صرف حوافز المعلمين "التفاصيل الكاملة"

أعلنت منظمة اليونيسيف أمس الخميس، اعتزامها بدء صرف الدفعة التالية من الحوافز للمعلمين والعاملين في المدارس والموجودة أسماؤهم في القائمة التي تم التحقق منها.
وقالت المنظمة، في تغريدة نشرتها اليوم الخميس في صفحتها على توتير، إن الصرف سيبدأ الأحد 12 مايو.
وأكدت المنظمة، أنه سيتم التواصل مباشرة مع المعلمين والعاملين في المدارس الموجودة أسماؤهم في القائمة الخاصة بالحافز والتي تم التحقق منها بخصوص الدفعة القادمة من الحافز.
وكانت منظمة اليونيسيف بدأت عملية صرف الحوافز المالية للمعملين والعاملين في المدرس في شهر مارس الماضي، وتم تسليم الحوافز النقدية لمن تم التحقق منهم، وأصدرت لهم استمارة إثبات التحقق.
هذا ويعاني المعلمون والعاملون في القطاع التعليمي في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية من توقف رواتبهم والحوافز الخاصة بهم منذ أربع سنوات.
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