الضالع.. تحرير مناطق جديدة وقصف لتجمعات الميليشات وتدمير عربات عسكرية

أكدت مصادر ميدانية في محافظة الضالع، تمكن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة المحلية والحزام الأمني ووحدات من قوات العمالقة اليمنية، وبإسناد مباشر من قوات التحالف العربي، من تحرير تبة الدفاع الوسطى و«حصن يمر» باتجاه منطقة القفلة في قطاع باب غلق شمال المحافظة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية اللواء 83 قصف تجمعات ومواقع الميليشيات المنتشرة على طول المحور الغربي لمحوري مريس ودمت، فيما واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في محور قعطبة، وتمكنت قوات اللواء 33 مدرع من استهداف مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة، تركز أهمها في منطقة حبيل العبدي.

وأكدت المصادر تمكن قوات العمالقة المشاركة في عملية تحرير شمال وغرب الضالع من تدمير دبابة وعربتين عسكريين وسلاح 23، في عملية استهداف وقصف مباشر ومركز على آليات وتجمعات الميليشيات الحوثية في ثكناتهم العسكرية في جبهة مريس.

كما تم تدمير عربتين عسكريين للميليشيات، ومقتل من كانوا على متنهما من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي شنت سلسلة من الغارات المساندة للجيش اليمني في مناطق متفرقة من شمال الضالع وشرق إب.