ثلاثي الشر يتهاوى.. الضربات تطال إيران وتهدد الحمدين وتقترب من تركيا

تحت ستار المنظمات الإسلامية، يتمدد محور الشر متمثلا في تركيا وقطر وإيران في منطقة الشرق الأوسط، فهذه البلدان الثلاثة في ظل أنظمتها الحاكمة اليوم لا تخدم الإسلام أو منظماته بأي شيء، بل على العكس تعمل على تدمير ما تبقى من وحدة دوله وسلامة أراضيها، عبر تنفيذ مشروعات تخريبية تستهدف العديد من دول المنطقة.

هذه الدول التي اتفقت فيما بينها على تنفيذ مشروع تخريبي في المنطقة، تواجه اليوم ضربات موجعة على النطاق الإقليمي والدولي، فالنظام القطري طالته المقاطعة العربية منذ شهر يونيو عام 2017، وبات اليوم يعاني من عزلة دولية تتسع يوما بعد يوم، نتيجة السياسات الداعمة للإرهاب التي يتبعها في تحركاته الخارجية.

ليس النظام القطري وحده الذي يعيش وضعا متأزما اليوم، بل إن ملالي إيران تلاحقهم اليوم عقوبات أمريكية موجعة، تعمل على تجفيف مصادر النظام الإيراني المالية، عبر تطبيق قرار تصفير صادرات النفط، فرض عقوبات على شركات طهران الاقتصادية، ما يؤدي إلى عزوف الدول عن عقد المزيد من الاتفاقيات معها.

بالإضافة إلى إيران وقطر، بات النظام التركي اليوم على أعتاب مواجهة أمريكية جديدة، بسبب توجهه لإتمام صفقة أس 400 مع روسيا، حيث ترفض الإدارة الأمريكية هذه الصفقة بين موسكو وأنقرة، وتؤكد أنه حال إتمامها سيكون هناك رد قوي من واشنطن.

هذه التطورات المتلاحقة، فيما يخص دول الشر الثلاثة وعلاقاتها الخارجية مع دول الإقليم والإدارة الأمريكية، تؤكد أن المستقبل القريب لا يحمل أي خير لهذه الدول، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، فجميعها تشترك في أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها اليوم، وأزمة دبلوماسية مع واشنطن، تقودها نحو مستقبل سياسي مجهول.