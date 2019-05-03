التفاصيل الكاملة لمعارك الخميس بالزهار

عانت مليشيات الحوثي، الخميس 2 مايو، يوماً قاسياً، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير 7 آليات ومركبات عسكرية، فيما ارتقى أول شهداء قوات العمالقة مع 6 من أبناء آل حميقان في معارك عنيفة شهدتها مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصادر ميدانية لنيوزيمن، فقد شنت المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) هجومين فاشلين بغية السيطرة على مساحات شاسعة من مديرية الزاهر؛ الأول في الساعة 4 صباحاً ونفذته من مناطق عدة هي: قربة وقشاش وجاحور، أتبعته بهجوم آخر الساعة 8 صباحاً من جهة الجماجم على مواقع ومناطق المواطنين والمقاومة بمنطقة الحبج.

وقالت المصادر، إن مقاومة آل حميقان وقوات العمالقة كانت للحوثيين بالمرصاد، وتمكنت من صدهم بكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مؤكدة سقوط ما لا يقل عن 30 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح على يد مقاومة آل حميقان وقوات العمالقة في معارك عنيفة شهدتها الجبهات، نقلت المليشيات بعض جثث قتلاها مع الجرحى إلى مستشفيات بالبيضاء، فيما لا تزال جثث أخرى مرمية في الجبال والشعاب.

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وأوضحت المصادر أن قوات العمالقة تمكنت من استهداف وتدمير 7 آليات ومركبات لمليشيات الحوثي، هي: عربة pmp متمركزة في موقع الاريل بمنطقة قربة، وسيارة فورد تحمل عيار 23 بموقع الاريل بشعب الظرفه بالقرب من جبال الجماجم، وطقم يحمل تعزيزات أفراد وذخائر بموقع الحصير بالجماجم، وعربة "حاملة جند" مدرعة تحمل تعزيزات أفراد وذخائر بمنطقة قرب، بالإضافة إلى تعرض سيارتين أخريتين "هايلوكس و شاص" لأضرار متوسطة تم قطرهما إلى منطقة الناصفة.

في المقابل، شهدت المعارك ارتقاء أول شهيد من منسوبي قوات العمالقة المتواجدين في جبهات الزاهر وينتمي إلى قبيلة يافع، بالإضافة إلى استشهاد 6 من أبناء قبائل آل حميقان.

وحصل نيوزيمن على أسماء الشهداء، وهم: (محمد بن سالم البعسي اليافعي "اللواء الرابع عمالقة"، محمد أحمد بلسن الحميقاني، صالح علي الحبجي الحميقاني، حسين عبدالله عبيد الحبجي الحميقاني، حسين فضل صبيح الحبجي الحميقاني، عبدالغني عبدالرحيم الحبجي الحميقاني، عبدالله علي عبدالله الحبجي الحميقاني).