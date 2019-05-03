تفاصيل لقاء سفير اليمن في العراق برئيس مجلس النواب

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع سفير جمهورية اليمن في العراق أحمد علي مرمش العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد "الحلبوسي" أن العراق يدعمُ الحل السلمي وكل المساعي العربية والدولية، لإنهاء الصراع في اليمن، ويشجعُ على الحوار والمصالحة بين كلِّ الفرقاء، للحفاظ على وحدة نسيجه المجتمعي.

كماوجه الحلبوسي التهاني للشعب اليمني بمناسبة انتخاب البرلمان الجديد ورئاسته، راجيًا أن يعود اليمن شعبًا واحدًا موحدًا.

من جانبه أعرب السفير اليمني عن شكره وتقديره لتعاون العراق مع بلاده ومواقفه تجاه الأزمة فيها، راجيًا تقوية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.