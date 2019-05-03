رؤساء اتحادات وأندية تعز الرياضية يناقشون البرنامج الرمضاني

عقد مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز ،اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤوساء وممثلي الاتحادات وممثلي الأندية الرياضية في المحافظة، لمناقشة البرنامج الرياضي والثقافي لشهر رمضان.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أقر الاجتماع مسودة للأنشطة الرياضية والثقافية ،شملت عدة ألعاب وأنشطة ثقافية مختلفة تقام خلال شهر رمضان المبارك في مدينة تعز، برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان.وتطرق الاجتماع لقضايا الأندية والاتحادات الرياضية وضرورة تنسيق الجهود بين الاتحادات والأندية، وكيفية إعادة تفعيلها بشكل كامل وتطوير مستوى أدائها، مقرا عددا من الإجراءات بخصوص ذلك.

وشدد مدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي على تظافر جهود الاتحادات والأندية والتنسيق الكامل فيما بينها لتنفيذ برنامج الأنشطة الرمضانية، مؤكدا أن المكتب يحضّر لعدة فعاليات وأنشطة شبابية ورياضية وثقافية.

وقال المخلافي أن الاتحادات والأندية تضطلع بأدوار محورية في تنشأة الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم المختلفة وتوفير الأجواء الملائمة لأنشطتهم، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز نبيل شمسان يتابعان بحرص شديد تفعيل النشاط الرياضي والثقافي ويؤكدان على ضرورة استعادة الاتحادات والأندية مكانتها في المحافظة والعمل بوتيرة عالية.