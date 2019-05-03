تفاصيل لقاء هادي بالسفير السعودي لدى اليمن

أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف، وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

وبحث هادي، خلال استقباله أمس السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد سعيد آل جابر، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني في جوانبها المختلفة.

وثمّن الرئيس اليمني مواقف المملكة الداعمة لليمن، المنطلقة من روح الأخوة والجوار والمصير المشترك، مشيداً بالجهود والعون والتضحيات التي تقدمها السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.

وحمّل هادي، السفير السعودي نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الأخوي الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل والتجمعات الدولية، ودعم جهود السلام في اليمن، المرتكز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة.