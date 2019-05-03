شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت المعركة وحرب طاحنة في هذه "المحافظة" الذي لطالما انتضر جميع الشعب تحريرها .. شاهد ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في جبهات الضالع، جنوب اليمن، للشهر الثاني على التوالي.



وقالت مصادر عسكرية إن جبهتي مريس والعود شمال قعطبة، شهدتا، اليوم الخميس، أعنف المواجهات استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ ساعات الفجر الأولى.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني شنت ثلاثة هجومات عنيفة على مواقع مليشيات الحوثي في قرى حمرات وهجار واستعادت عدد من المواقع أبرزها: قرية حمر السادة وجبل المقرور بمديرية قعطبة.



في المقابل شنت مليشيات الحوثي هجوم على مواقع الجيش الوطني في الجبال القريبة من سد حمر جنوب مريس.

ووفقا للمصادر، فإن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم الذي استمر لساعات .

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بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع وآليات مليشيات الحوثي في منطقتي الزبيريات وبيت الشرجي غرب مديريه قعطبة.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي خلال المواجهات وبغارات التحالف العربي إضافة إلى تدمير عربة مدرعة.



في سياق متصل، وصلت تعزيزات عسكرية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن دعما لقوات الجيش الوطني في جبهات الضالع، وتضم وحدات من لواء الصاعقة التابع للحزام الأمني، فيما هناك قوات من المنطقة الرابعة ستصل لاحقا حسبما ذكرت المصادر



وتزداد وتيرة المواجهات كل يوم في ظل وصول المزيد من التعزيزات العسكرية للجانبين في جبهات مريس وقعطبة والحشاء بمحافظة الضالع.