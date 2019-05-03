شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ... ظهور ميليشيا الحوثي في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر صحفي رياضي من سكان مدينة المعلا بالعاصمة عدن مساء اليوم صورة لملصق يظهر فيه شعار مليشيا الحوثي الانقلابية وجدها في احد شوارع المدينة.
و حذر الصحفي عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من الخلايا النائمة المتواجدة في البلاد.
وبعد أربع سنوات من التحرير استغرب العديد من المعلقين على المنشور ومطالبين الحذر على الجبهة الداخلية خصوصا وان محاولات الحوثي التقدم نحو الجنوب مستمرة وبشكل مستميث.
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