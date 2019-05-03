شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام صادر عن اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - عدن

عقد يوم الأربعاء لقاء موسعا لمشائخ ووجهاء محافظة إب في العاصمة المؤقتة عدن حيث وقف الحاضرون على العديد من القضايا التي تهم المحافظة وأبنائها على كافة المستويات الإجتماعية والعسكرية والسياسية داخل المحافظة وخارجها.

وقد خرج المجتمعين بتوصيات هامة تطرق لها بيان اصدر عن اللقاء ..

موقع "الخليج 365" حصل على صورة للبيان اليكم النص ...

بيان صادر عن اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء محافظة إب

الحمد لله رب العالمين الذي نهانا عن التنازع والاختلاف حيث قال سبحانه وتعالى :

( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )

قال تعالى :

(وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )

والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

أما بعد :

انه في يوم الإربعاء الموافق 2019/5/1 م وبرعاية وحضور الأخ اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي

إنعقد اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء محافظة إب في العاصمة المؤقتة عدن حيث وقف الحاضرون على العديد من القضايا التي تهم المحافظة وأبنائها على كافة المستويات الإجتماعية والعسكرية والسياسية داخل المحافظة وخارجها ومايتعرض له ابناؤها من ظلم وبطش المليشيات الإنقلابية ..

وفي الإجتماع قدم الأخ محافظ المحافظة شرحا مفصلا عن أهم الإنجازات التي تحققت منذ توليه قيادة السلطة المحلية في محافظة إب خلال الفترة الماضية وهي كالتالي :

1_ العمل على متابعة صرف مرتبات الموظفين النازحين ، والعمل

متواصل في متابعة صرف مرتبات بقية النازحين في المحافظة والعمل كذلك جار ومتواصل لمتابعة صرف مرتبات جميع موظفو القطاع العام في المحافظة ..

2 _ تم توفير كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات داخل المحافظة عبر بعض الجهات المختلفة ..

3 _ تم توفير مادة الغاز المنزلي لأبناء المحافظة وبسعره الرسمي (2000) ريال والمقرر من الشركة اليمنية للغاز في الفترة الماضية ..

4 _ متابعة الجهات ذات العلاقة في توفير منح دراسية لطلاب المحافظة ( الأوائل ) وغيرهم وتمديد بعض منح الدراسات العليا في الخارج وإستخراج مساعدات مالية للطلاب الدارسين في دول مختلفة ..

6 _ العمل على متابعة الجهات ذات العلاقة في العمل الإغاثي والإنساني وقد تم تقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية والدوائية تم إيصالها لبعض المناطق داخل المحافظة ..

7 _ متابعة صرف مرتبات طلاب الكليات العسكرية من أبناء المحافظة ..

8 _ التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لفتح وإستقبال جرحى الحرب من الجيش الوطني في مستشفيات عدن ومعالجتهم ..

وقد خرج الحاضرون في اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات التالية :

_ شكر الحاضرون جميعا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن لدعمه السخي لجبهات محافظة إب ومايوليه من إهتمام على كافة الأصعدة ..

_ ثمن الحاضرون جميعا دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية ودعم الشعب اليمني داعين إلى مزيد من تقديم الدعم لجبهات إب ..

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_ دعى الحاضرزن كل أبناء محافظة إب إلى وحدة الصف وجمع الكلمة خلف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلا بالأخ اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي

_ أوصى الحاضرون بتوحيد قيادة الجبهات تحت قيادة عسكرية واحدة والعمل على تعزيز الجبهات ورفدها بالمقاتلين والوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني وقيادته الشرعية ..

_ دعى الحاضرون إلى إزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه الجبهة خلال الفترة السابقة ..

_ طالب الحاضرون جميعا من الأخ محافظة المحافظة إنشاء ديوان عام المحافظة في اقرب مكان مناسب لمحافظة إب ..

_ طالب الحاضرون بإستدعاء أعضاء قيادة السلطة المحلية الذين صدرت لهم قرارات تعيين رسمية بالعودة إلى داخل الوطن للمشاركة والمساهمة في تحرير المحافظة وممارسة مهامهم المناطة بهم تجاه المحافظة وأبنائها ..

_ طالب الحاضرون كذلك بعودة أعضاء مجلس النواب و الشورى من أبناء المحافظة الى داخل الوطن لممارسة مهامهم جنبا إلى جنب مع قيادة السلطة المحلية للمحافظة ..

_ أوصى الحاضرون قيادة السلطة المحلية بإلاهتمام بشكل كبير بأسر الشهداء ومتابعة حقوقهم والإهتمام بمعالجة الجرحى ومتابعة أحوال الأسرى والمعتقلين لدى الجهات ذات العلاقة ..

_ أوصى الحاضرون قيادة السلطة المحلية برعاية النازحين والإهتمام بقضاياهم وتفير متطلباتهم الضرورية ..

_ دعى الحاضرون كافة الأحزاب السياسية في المحافظة لدعم السلطة الشرعية ونبذ الفرقة والإختلاف ، والعمل في إطار المشروع الوطني الجامع ..

_ أوصى الحاضرون محافظ المحافظة بالتواصل مع قيادة وزارة الدفاع لإعادة النظر في تقسيم مسرح العمليات العسكرية وتحويل مهام محور إب إلى المنطقة العسكرية الرابعة ..

_ دعى الحاضرون فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن إلى إعتماد ميزانية لتحرير المحافظة وإعتماد جبهة إب جبهة رئيسية حتى التحرير ..

_ شكر الحاضرون قيادة السلطة المحلية في محافظة الضالع لدورهم النضالي والبطولي ووقوفهم صفا واحدا إلى جانب إخوانهم في محافظة إب ..

_ طالب الحاضرون محافظ المحافظة بفتح مكتب في محافظة مارب للإهتمام ورعاية النازحين هناك ومتابعة أحوالهم وحل مشاكلهم ..

_ طالب الحاضرون بتشكيل لجنة من وزارة الدفاع لتقصي الحقائق والتحقيق فيما حصل بالجبهة من تراجع في بعض المواقع ..

_ أوصى الحاضرون على تقييم أداء الفترة السابقة وتلافي الأخطاء والسلبيات في الجبهات والمكاتب التنفيذية ..

_ أوصى الحاضرون بتشكيل لجنة من الجهات العسكرية والمدنية ذات العلاقة والإختصاص لإعداد خطة مزمنة لتحرير المحافظة ..

والله الموفق ..

صادر عن اللقاء الموسع للمشائخ ووجهاء محافظة إب

الأربعاء الموافق 2019/5/1م