شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حادة بوزارة دفاع الشرعية ..ومدير مالية الجيش يغادر إلى #الريـاض بصورة مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر العاصمة السياسية المؤقتة عدن مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه متجها إلى الرياض بصورة مفاجئة . وذكرت مصادر أن العميد عبدربه قادر عدن بطلب من الرياض . وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات لمنتسبي وحدات الجيش وعقد لقاء تشاوري دعا إليه مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور أحمد الوليدي شارك فيه قادة القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وصدر عنه بيان هام حول تداعيات القرارات الأخيرة لوزير الدفاع بنقل الدائرة المالية من العاصمة المؤقتة عدن إلى مارب. من/ علي مقراط



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