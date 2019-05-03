شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الحكومة الشرعية للمواطنين الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين «لاداعي للقلق الفرج قريب» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت ‏اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إعلانا هاما للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بشأن أزمة في المشتقات النفطية، قالت فيه "بأنه تم منح ٩ ناقلات من المشتقات المختلفة وثائق الموافقة وتصاريح التفريغ في ميناء الحديدة وجاري عمليات التفريغ.



وأضافت: "لاداعي لحالات الهلع و القلق التي ستعزز من نشاط السوق السوداء و تخلق أزمة غير حقيقية في السوق و تحمل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة".



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