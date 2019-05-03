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الهلال الاحمر الاماراتي يدشن مشروع الامن الغذائي في المدينة القديمة بتعز

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل دولة الامارات اغاثة اهالي المدينة القديمة بمحافظة تعز  وتقديم لهم المساعدات الانسانية اللازمة بعد ان تعرضت احياء المدينة لهجمات مسلحة تسببت بضحايا مدنيين واضرار في ممتلكات السكان.

 الهلال الاحمر الاماراتي بدوره قام باغاثة عدد 500 اسرة من سكان منطقة الظاهرية والمظفر وحارة نوري بالمدينة القديم ب500 سلة غذائية استفاد منها 3600فرد، تجرعوا معاناة العنف المسلح الذي تعرض له احياء عدة بالمدينة القديم.

وتاتي هذه الاعمال الانسانية امتداد لتدخل هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بالاغاثة العاجلة لابناء المدينة القديمة.

فيما عبر ابناء الاحياء المستهدفه عن سعادتهم بالاعمال الانسانية التي تقوم بها دولة الامارات العربية الشقيقة، ولفتتها الكريمة لابناء المدينة القديمة.

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