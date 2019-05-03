شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في السعودية تصدر بلاغ هام للاخوة المغتربين (نصه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلاغ هام للاخوة المغتربين.. تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض بأن إجراءات المسافرين في منفذ الوديعة تسير بشكل جيد في ظل التعاون والتنسيق بين السفارة والجهات المختصة في المملكة لتذليل اي صعوبات والمتابعة المباشرة من قبل القنصلية العامة في جدة في الوقت الذي تسير فيه حركة المسافرين بصورة طبيعية .

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