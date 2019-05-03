خسائر كبيره في العديد والعتاد يتلقاها مرتزقة العدوان السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية كبدت مرتزقة العدو السعودي خسائر في العديد والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير أكثر من 10 آليات معظمها محملة بالمرتزقة في كمين محكم لوحدة الهندسة أثناء تعزيز العدو في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع وإصابة العشرات منهم.
ولفت المصدر إلى انكسار زحف واسع للمرتزقة في منطقة الصوح قبالة نجران استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.
ودكت وحدة سلاح الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في الحماد محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مجازة بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما دكت المدفعية تجمعات لهم منفذ علب وغربي مجازة وإصابات مباشرة.
وأكد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا ثلاث عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف وكبدوهم خسائر في الأرواح.
وأشار إلى تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة، وإطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض.
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