شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : على رأس قوة عسكرية ضخمة ...قائد القوات السعودية والاماراتية يصلان جبهات القتال في الضالع وقيادي بالمقاومة الجنوبية : الساعات القادمة ستكون قاسية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل العميد ناصر العتيبي من القوات السعودية والعميد راشد القفلي من القوات الاماراتية على رأس قوة عسكرية ضخمة الى جبهات القتال في الضالع

علق ناطق المقاومة الجنوبية علي شايف الحريري على زيارة قائدين للقوات السعودية والإماراتية المشاركة في تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن لمحافظة الضالع التي تشهد معارك مع المليشيات الحوثية.

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وقال الحريري بمنشور مساء اليوم: هاهم فرسان العرب وابطالها الميامين جنبا إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة في جبهة القتال بالضالع .



وأضاف: العميد في القوات السعودية ،ناصر العتيبي ، والعميد في القوات الإماراتية ،راشد القفلي، يشرفان بأنفسهم على سير المعارك الحربية في الخطوط الاولى لجبهات القتال ويقدمون الدعم العسكري والمعنوي لمواجهة ميليشيات إيران الحوثية .



وتابع الحريري: الأيام القادمة ستكون حاسمة بعون الله .. شكرا للسعودية شكرا للإمارات .. في إشارة إلى احتمال تصاعد العمليات النوعية ضد الحوثيين.