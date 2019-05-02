شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الحكومة الشرعية لسكان صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين ..لاداعي للقلق الفرج قريب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاطبت الحكومة الشرعية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بخطاب هام، بشرت فيه بقرب الفرج واقتراب انتهاء الأزمة .

ووجهت ‏اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إعلانا هاما للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن الأزمة المفتعلة في المشتقات النفطية، قالت فيه “بأنه تم منح 9 ناقلات من المشتقات المختلفة وثائق الموافقة وتصاريح التفريغ في ميناء الحديدة وجاري عمليات التفريغ

وأضافت: “لاداعي لحالات الهلع و القلق التي ستعزز من نشاط السوق السوداء و تخلق أزمة غير حقيقية في السوق و تحمل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة”.

ومنذ عدة أشهر تتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية خلق أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء والذي تدر عليها ملايين من الدولارات يوميا. ونشر ناشطون قبل لحظات من العاصمة صنعاء صورة لتكدس السيارات أمام محطات بيع المشتقات النفطية بعد إغلاق عملية البيع.