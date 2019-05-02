شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتحدى الحوثيين وتتخذ هذا القرار الهام في وجههم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، قرارا بشأن مطار نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وهو تحدي سعودي للحوثيين الذين يقولون إن صواريخهم تغطي سماء نجران وجازان السعوديتان.



ونشرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها في موقع "فيسبوك" بيان جاء فيه، "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن اكمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران واستئناف الرحلات ابتداء من الأول من شهر رمضان، حيث ستقوم الخطوط الجوية السعودية بتسيير رحلتين إلى الرياض وجدة.



وأضاف البيان "يأتي هذا القرار بعد موافقة الجهات المختصة، وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معاير الأمن والسلامة المطلوبة يشار إلى أن مطار نجران تأسس في عام 1973، وجاء قرار إغلاقه قبل أربع سنوات، نظرا إلى ظروف المنطقة الراهنة، وتحولت مسارات رحلاته إلى مطار أبها.



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