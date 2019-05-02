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عدن - ياسمين التهامي - دولة الكويت توزع 4500 من المساعدات الغذائية في منطقة جعولة بعدن



نفذت مؤسسة كويت الخير للتنمية ، اليوم ، في منطقة جعولة بمديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن ، عملية توزيع 4500 سلة غذائية لمحافظات عدن لحج أبين الضالع حضرموت وسقطرى ، مقدمة من الامانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ، وبأشراف بيت الزكاة الكويتي تحت شعار (الكويت الى جانبنا ) .

وفي التدشين الذي جاء برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي ، بحضور مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري ، ومدير عام مديرية دار سعد محمد عبدالكريم الجباري ، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدار سعد مرشد محمود العقربي ، ومدير مؤسسة كويت الخير للتنمية الشيخ عبدالله صالح الغرابي ، جراء توزيع المساعدات الغذائية للاسر المستهدفة بتكلفة اجمالية بلغت مليون ريال سعودي .

وقد اشادا الحضور بالدور الكبير التي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لابناء اليمن للتخفيف من معانتهم الانسانية التي تضررت بسبب الحرب الغاشمة التي تشنها مليشيات الانقلاب الحوثي على ابناء اليمن في مختلف المحافظات اليمنية .. موضحين بان عملية التوزيع للمساعدات الغذائية للنازحين شملت 25 كيلو دقيق و 20 كيلو رز و 10 كيلو سكر و 4 لترات زيت طبخ وكيلو حليب وكرتون فاصوليا وباكت طمام ونصف كيلو شاهي ونصف كرتون معكرونة تكفي اسرة مكونة من ستة افراد .