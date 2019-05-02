شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" لنجل زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" خارج اليمن. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نجل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي " جبريل " مع الحرس الثوري الايراني في ايران يدرس ويدرب ليكون بعد والده ذراع ايران في اليمن اذا قتل او توفاء.

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