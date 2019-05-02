مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إستمرار العدوان السعودي على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

أيد مجلس الشيوخ الأميركي (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الاحمق دونالد ترامب ضد قرار الكونغرس وقف الدعم الأميركي لتحالف العدوان على اليمن.

ولم يحصل المقترح المضاد للفيتو الرئاسي في جلسة التصويت التي عقدها مجلس الشيوخ اليوم الخميس على الـ67 صوتا اللازمة لتمريره، والتي تمثل أغلبية الثلثين في المجلس الذي يضم مئة عضو ويسيطر عليه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

ويعد فشل الكونغرس الأميركي في 2 أيار/مايو الجاري في تبني قرار يجبر الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في العدوان على اليمن، بمثابة موافقة واضحة على الاستمرار في المشاركة الامريكية في العدوان.

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من جهة أخرى، دعا جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2020، إلى إنهاء الدعم الأميركي للحملة السعودية في اليمن.

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم بايدن إن نائب الرئيس السابق يعتقد أن الوقت حان لإنهاء الدعم الأميركي للحرب في اليمن، وإلغاء ما سماه “الشيك على بياض” الذي منحته إدارة ترامب للسعودية في إدارتها لتلك الحرب.

وفي حديث مع صحيفة واشنطن بوست، أضاف المتحدث باسم بايدن أن الأخير حث الكونغرس على تجاوز فيتو الرئيس ترامب.