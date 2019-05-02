محافظ تعز يوجه بتشكيل لجنة لتقييم عمل الضرائب ويؤكد:"لن نسمح بهدر الإيرادات"

وجه محافظ تعز نبيل شمسان بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمالية والشؤون القانونية والموارد المالية لتقييم ومراجعة عمل الضرائب وتقديم تقرير متكامل عن عملية التحصيل الضريبي والإجراءات الكفيلة بالتغلب عن المعوقات والاشكالات.



وقال المحافظ شمسان خلال تراسه ،اليوم، اجتماعاً موسعاً بعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ، إن عملية التحصيل والتوريد الجارية لاترقى إلى المستوى المطلوب نتيجة المعايير الخاطئة التي تتبعها بعض الجهات في تحصيل الضرائب..

وأشار إلى أن تحصيل الإيرادات منظومة متكاملة يجب أن تصب في البنك المركزي بعيداً عن المحاباة والمجاملة..مطالباً بتقرير واضح يكشف المتلاعبين والمتورطين في تحصيل الضرائب خارج القانون والعمل بمبدأ الثواب والعقاب للحد من هذه المخالفات.



وناقش المحافظ في الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي آلية تحصيل الإيرادات والإجراءات المتعلقة بشفافية وكفاءة منظومة التحصيل والتوريد في المحافظة .

وأضاف شمسان" لن نسمح أن تذهب إيرادات المحافظة هدراً في ظل الاحتياجات الملحة لترشيد الاستفادة منها في حل الإشكالات التي تعاني منها المحافظة في الصحة والتعليم ومعالجة الجرحى وغيرها من القضايا المهمة".



وشدد على ضرورة توحيد قنوات التحصيل الضريبي والجمركي وغيرها من الإيرادات والشفافية الكاملة والابتعاد عن الارتجالية والتصرفات الفردية التي تعيق مستوى نمو الإيرادات وتتيح لضعاف النفوس العبث بها مستغلة ضعف الأداء للاوعية الضريبية.



واستمع محافظ تعز إلى تقرير مفصل عن الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية والإشكالات التي تعيق عملية التحصيل بشكل سليم.



كما استعرض مدراء مكاتب المالية والجمارك وكبار المكلفين والمرور تقارير عن مستوى الأداء التي تشهد نموا طفيفا خلال الأشهر الماضية.

