شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ هام للمغتربيين اليمنيين ومسئول يبشر بحلول عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض بأن إجراءات المسافرين في منفذ الوديعة تسير بشكل جيد في ظل التعاون والتنسيق بين السفارة والجهات المختصة في المملكة.

ويوم امس تحدث مسافرون لمأرب برس عن ازمة كبيرة في المنفذ بسبب اجراءات سعودية جديدة.

وقالت السفارة في بلاغ وجهته للمغتربيين اليمنيين (اطلع عليه مأرب برس) انها تعمل لتذليل اي صعوبات بمتابعة مباشرة من قبل القنصلية العامة في جدة.

واشارت الى ان حركة المسافرين تسير بصورة طبيعية ، وهو خلاف ما هو حاصل في منفذ الوديعة حيث تكدست عشرات المركبات منذ امس الاربعاء.

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ومنعت السعودية التعامل مع الجوازات اليمنية الصادرة قبل العام 2015 ، رغم انها صدرت من قبل الشرعية.

كما لم تتعامل مع الجوازات التي لاتحمل شعار الطير الجمهوري ، حيث وجوازات الشرعية لها طبعتيين الاولى بشعار الطير والاخرى بدون ، بحسب مصدر في الجوزات اليمنية تحدث لمأرب برس .

من جانبه قال نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل: «نطمن مواطنينا الذين تم ارجاعهم من منفذ الوديعة الحدودي (الجانب السعودي )بسبب المواصفات الامنية للجوازات ..بأنه سيتم حل اللبس الحاصل الليلة بمشئية الله تعالى (ويقصد امس الاربعاء) »

واضاف «بدورنا في وزارة شؤون المغتربين قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة (بدولة رئيس الوزراء ودولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي وزير النقل ونايب وزيرالخارجية )».

وتابع «الجميع متفاعل جدا وان شاء الله يتم التوضيح للاشقاء في الجانب السعودي توضيح وبيان اللبس الحاصل ..ليتم تسهيل دخول موطنينا الى المملكة بسهولة ويسر ..ونعتذر لمواطنينا الاعزاء ..ونعدهم بالمتابعة المستمرة حتى يتم معالجة الامر ..حتى لو اقتضى الامر ان نتحرك الى المنفذ لنكون معهم» .