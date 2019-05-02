شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ....ميليشيات الحوثي تقتل نجل صالح "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد قائد السرية الرابعة في الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع في معارك اليوم مع مليشيا الحوثي غرب مديرية قعطبة.

وقال مصدر عسكري في الشرطة العسكرية ان قائد السرية الرابعة في الشرطة العسكرية الملازم عساف صالح مسعد ( ابو شظية ) استشهد في المواجهات مع مليشيا الحوثي في قطاع باب غلق بعد ان قدم ورفاقه دروسا في التضحية والقتال وكبدو المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

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هذا وقد نعت الشرطة العسكرية استشهاد القائد الملازم عساف صالح مسعد ( ابو شظية ) الذي قالت انه ارتقى الى ربه شهيدا في معارك الدفاع عن الدين والوطن بمديرية قعطبة بعد لقن ورفاقه المليشيا الحوثية دروسا لن ينسوها في الكفاح والقتال.

وأشادت الشرطة العسكرية بمناقب الشهيد القائد وقالت انه كان مثالا للقائد الفذ وذو اخلاق عاليه.

وأكدت الشرطة العسكرية استمرارها في معارك الدفاع عن الدين والوطن وان كل التضحيات لن تثنيها عن اداء مهامها وواجباتها.