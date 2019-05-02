عاجل :محمد علي الحوثي يفاجى الجميع بأول رد على قرار تعيين احمد علي بمنصب قيادي بحزب المؤتمر

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عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس اللجان الثورية لمليشيات الحوثيين محمد علي الحوثي على عقد اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام واختيار قيادة جديدة خلفا للمغدور به الراحل علي عبدالله صالح وأمينه العام الشهيد عارف الزوكا. وقال محمد الحوثي ‏نبارك للاخ رئيس حزب المؤتمرالشعبي العام الشيخ صادق أبوراس ولاعضاءاللجنةالدائمة انعقاد دورته التي تكللت بنجاح الانتخابات التكميلية لقيادةالحزب وأمانته العامه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح بمهامهم الوطنية التي ستعزز استمرار الصمود بوجه العدوان حسب وصفه. وعقد صباح اليوم الخميس اجتماعا لأعضاء اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر وجرت انتخابات هزيلة لاختيار قيادة جديدة لحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة ابو راس والراعي ولبوزة واحمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس حزب المؤتمر. Advertisements الجدير ذكره بإن قرار تعيين أحمد علي نائبا لرئيس حزب المؤتمر لم يلاقي اي اعتراض من قبل مليشيات الحوثيين ويعد اول قرار يمنحه منصب سياسي رفيع في حزب المؤتمر منذ فرض العقوبات الدولية عليه وكذلك احداث ديسمبر الذي راح ضيحيته والده وادى الى فض الشراكة مع الحوثيين.

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