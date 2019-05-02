شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يذل ” الحمدين ” بصورة قائد القوات المشتركة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد المحلل السياسي ” جيري ماهر ” مذيع الجزيرة القطرية ” فيصل قاسم ” ، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس وضيفه خالد الأنسي؛ حيث تفوق بقوة حجته وصدق كلمته، وعكس كل الاتجاهات التي يحاولان رسمها للتصويب ضد بلاد الحرمين، في رسالة واضحة لكل المحرضين والمسيئين.

وقال ماهر إن دور السعودية في اليمن أكبر من تحريضهم الرخيص، وعندما ندافع فأنا أدافع عن قبلة المسلمين كافة بعد أن تخليتم أنتم عنها لتحرضوا على التحالف بقيادة المملكة في اليمن والدول العربية خدمة لمشاريع معادية لنا جميعاً، فإن كانت المملكة قد قُصِفت بصواريخ إيران.. فنحن مستمرون بالدفاع عنها ولا أنتم ولا الذي أكبر منكم سيمنعنا ” .

وحول وصول صواريخ الحوثي للرياض ودبي، رفع ” جيري ” صورة الفريق ركن فهد بن تركي، قائد القوات المشتركة، وقال إن هذا الرجل صاحب الأيادي البيضاء باليمن، وقف إلى جانب الشعب اليمني العربي الأصيل، وسيبقى سيفاً مدافعاً عن اليمن وشعبه بوجه إيران وميليشياتها الشيطانية الخبيثة.. ويكفينا فيه فخراً أنه من آل سعود ليحرق أعصاب وقلوب الحاقدين.

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وأوضح أن ” التحالف قادر على إنهاء الحرب عاجلاً وطرد المليشيات الإيرانية الإرهابية، ولكن الأمير القائد بالميدان، يرفض أي عمليات عسكرية قد تصيب المدنيين اليمنيين بأي أذى ويعمل من أجل استعادة اليمن عافيته وتلتف حوله قبائل اليمن بكل محبة وتقدير ” .

وعما يحدث في اليمن، أشار: ” ميليشيات إرهابية تريد احتلال بلد عربي، نعمل لهم حلاً ونسجل إنجازاتهم ونتكلم عنهم بفخر عظيم ومصفقين لهذه الميليشيا؟ مشيراً: لو السعودية والإمارات انسحبتا من اليمن فلن يرى هؤلاء المحرضون وطنهم مرة أخرى في حياتهم، على الأقل وجود التحالف وإنجازاته، يصاحبه أمل لليمنيين ليعودوا إلى وطنهم، مع ما يقدم من إعادة إعمار ودعم بشكل مستمر ” .