شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مسلحون يحتجزون اللواء الصباحي وقيادة ألوية العمالقة تحذر "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام مسلحون مجهولون يعتقد انتمائهم لقبائل باكازم باحتجاز قيادي في الوية العمالقة.
وقال مصدر مقرب من قائد اللواء مراد جوبح الصبيحي ان نقطة تفتيش قامت باحتجاز القائد جوبح بعد تفتيش الباص الذي كان على متنه، حيث كان عائدا من مدينة المكلا التي وصلها قادماً من مصر التي كان يتلقى العلاج في اراضيها.
وتجري في هذا اللحظات مساع للتوصل لحل يقضي باطلاق القائد الصبيحي.
في الوقت ذاته حذرت قيادات لواء العمالقة من اي مماطلة او تاخير في الافراج عنه، داعية قيادة التحالف العربي والجهات المختصة الضغط على الخاطفين وسرعة اطلاق سراحه.
من عبدالسميع الاغبري
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