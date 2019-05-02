شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالرقص والغناء .. حليمة بولند تتفاعل مع أبناء قبيلة ’’العوازم’’ وتثير بجمالها جميع الحاضرين .. بعد جمع دية قاتل الإعلامية هداية سلطان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت المذيعة الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو وهي تشارك قبيلة “العوازم” بعد نجاحهم في جمع دية خالد العازمي قاتل الإعلامية هداية سلطان قبل نحو 19 عاما.

وخلال الفيديو، بدت “حليمة” مسرورة بهذه المناسبة وكانت ترقص وتغني فيما تفاعل الحاضرين جميعهم معها.

يذكر أن دية خالد العازمي تعد الأكبر حيث بلغت نحو 10 ملايين دينار كويتي وهو ما يساوي 33 مليون دولار تقريبا. ظهرت المذيعة الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو وهي تشارك قبيلة “العوازم” بعد نجاحهم في جمع دية خالد العازمي قاتل الإعلامية هداية سلطان قبل نحو 19 عاما.

وخلال الفيديو، بدت “حليمة” مسرورة بهذه المناسبة وكانت ترقص وتغني فيما تفاعل الحاضرين جميعهم معها.

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يذكر أن دية خالد العازمي تعد الأكبر حيث بلغت نحو 10 ملايين دينار كويتي وهو ما يساوي 33 مليون دولار تقريبا.

#شاهد بالرقص والغناء .. #حليمة_بولند تتفاعل مع أبناء قبيلة ’’العوازم’’ وتثير بجمالها جميع الحاضرين .. بعد جمع دية قاتل الإعلامية هداية سلطان #فيديو pic.twitter.com/AvsEWQbUjO — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) May 2, 2019