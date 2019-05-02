شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي ترددت قناة العربية بإعلان مصرعه وهكذا تعاملت قناة المسيرة..."صورة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شن سرب من طائرات التحالف مساء الأربعاء غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، في عملية نوعية لأهداف عسكرية في قاعدة الديلمي الجوية بحسب بيان رسمي للتحالف. البيان ووفق متابعة "صوت المغتربين" قال بإن العملية استهدفت موقعاً لصيانة طائرات مسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن وجود خبراء ومشغلين. وفي اليومين الماضيين تسربت إلى وسائل مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد هؤلاء الخبراء وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني بأحد مطاعم العاصمة صنعاء. المصادر قالت بأن الصورة تعود لضابط إيراني يتكلم العربية بصعوبة ويضع سلسلة الحديد في يده بطريقة مشابهة لميليشيات الحوثي، مؤكدة بأنه أحد خبراء إيران المتواجدين في صنعاء لدعم مليشيا الحوثي في حربها ضد الشعب اليمني. ورجحت المصادر مصرع هذا الضابط إلى جانب عدد آخر من الخبراء والذين شوهدوا وهم يترددون على قاعدة الديلمي الجوية من حين إلى آخر لإدارة منظومة طائرات الحوثي المسيرة. وفي ذات السياق تابع موقع "صوت المغتربين" تغطية قناة العربية لغارات التحالف العربي على قاعدة الديلمي والتي ترددت في نشر أي خبر لانتظار الرواية الرسمية من التحالف. القناة وبحسب المتابعة تجاهلت حتى الساعة (11:52م) بث أي أخبار عبر جميع منصاتها عن شن التحالف العربي لغارات على قاعدة الديلمي الجوية خشية تكرار سيناريو غارات سعوان ووقوعها في فخ الأخبار العاجلة الكاذبة. ويأتي ذلك بعد موجة انتقادات لاذعة شنت على القناة على خلفية تسرعها في نشر غارات التحالف على منطقة سعوان والذي اتضح مؤخرا بأن الانفجارات كانت ناجمة عن مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية. من جهتها تجاهلت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية خبر مصرع ضباط إيرانيين في صيد التحالف الثمين على القاعدة. واكتفت القناة بالنقل عن مراسلها في صنعاء، بأن طيران التحالف العربي شن 13 غارة جوية على قاعدة الديلمي في صنعاء