شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي في أول منصب سياسي منذ مقتل الزعيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتخبت اللجنة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اليوم الخميس، قيادة جديدة، بعد خمسة أعوام من الانعقاد، وعام ونصف من مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، والأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا.

وأفاد مصدر في المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أعضاء اللجنة الدائمة انتخبوا خلال اجتماعهم اليوم في صنعاء صادق أمين أبو راس رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تزعمه منذ أن أسسه في 24 أغسطس/ أب عام 1982.

وأضاف المصدر، أن "اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوزة".

وذكر أن "أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبوا غازي أحمد علي محسن الأحول في منصب الأمانة العامة للتنظيم خلفا لـ عارف الزوكا الذي اغتيل مع الرئيس السابق خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي مطلع ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي.