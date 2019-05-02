شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : رسالة مرعبة من دول الخليج تصيب الحوثيين بالذعر واخذ الاحتياطات (نص الرسالة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الحوثيين إلى “التصرف كيمنيين”، بدل “الاستمرار في الحرب بالوكالة عن طهران”.

ولفت آل خليفة في مقابلة مع “الشرق الأوسط” خلال وجوده في باريس في إطار زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أن تدخل إيران في اليمن “يهدد المصالح الحيوية” لدول الخليج.

وحذر الوزير البحريني إيران من “السير في سياسة شفير الهاوية”، مشدداً على أنه “لن يُسمح لها بأن تغلق ليوم واحد مضيق هرمز” مثلما توعدت بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها.