شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: أنقلاب مفاجئ قبل قليل بالعاصمة صنعاء .. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بأمانة العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي تسعى الى افتعال انقلاب جديد على النظام الجمهوري بتغيير اسم ميدان السبعين، الرمز الجمهوري المتبقي من رموز الثورة اليمنية، بعد عبثها وسعيها الى طمس كل المعالم.

وأوضح المصدر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن المليشيا تسعى جاهدة الى طمس آخر معالم النظام الجمهوري في اليمن بتغيير اسم ميدان السبعين الى ميدان الحمدي.

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وأشار المصدر الى أن المساس برمزية ميدان السبعين باقتراح تغيير الاسم إلى ميدان (الحمدي) يراد منه إلغاء الرمزية التي تحيل إلى صمود الجمهورية بحجة تكريم جزئية تنتمي لملحمة السبعين يوما .

ونوه المصدر بأن خلود الأشخاص هو بإخلاصهم للثورة والجمهورية، ومن يريد إزاحة السبعين بإحالة الشخص بديلا عن الملحمة العابرة للزمن يصطف مع أعداء الثورة السبتمبرية، بمكر يراد منه اجتثاث الذاكرة الوطنية واجتراحها لمعجزة السبعين.

ولفت المصدر الى أن طرق اغتيال الحمدي عديدة، من مبغض صريح في تلفيقاته، إلى نفعي لا يتحرج من المساس بكل علامة وقيمة وذاكرة وطنية جامعة!