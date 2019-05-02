شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...رسائل متبادلة بين الفنانة اليمنية بلقيس وحسين الجسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة بلقيس، على تهنئة الفنان الإماراتى حسين الجسمى، لاختياره سفيرًا مفوضًا للأعمال الإنسانية، ووجهت بلقيس رسالة تهنئة للجسمى، مغردة: " ألف مبروك أنت أهل لها عندما يكون الفن رسالة وفقك الله لما فيه الخير"، ليرد لجسمى عليها قائلا: " ما عليكم زود أم تركى".

ومن جانبه عبر حسين الجسمى عن سعادته باختياره سفيرا مفوضًا لإحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة فى الإمارات، قائلا " إنه لمن دواعى فخرى وسرورى اختيارى لهذه المهمة النبيلة، ومنحى لقب السفير المفوض لأساهم فى التخفيف من معاناة المستضعفين والتعريف بقضاياهم وحكاياتهم".