شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الزبيدي من منصبه وتكليف اخر بمهامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت قيادة مجلس الحراك الثوري بمحافظة الضالع اجتماعا لها عصر اليوم بمدينة الضالع برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عارف نويصر وحضور رئيس المكتب التنفيذي ورؤساء المديريات ورئيس الدائرة التنظيمية .

وفي الاجتماع اكد نائب رئيس المجلس التزام قيادة المحافظة بتعليمات رئاسة المجلس الاعلى وبرامجها وعدم تخطيها ولا يجوز لفرد بالمجلس ايا كان موقعه اتخاذ قرارات بعيدة عن القيادة .

وناقش الحاضرون ما اقدم عليه الاخ فؤاد الزبيدي بتسريب خبر اندماج المجلس الثوري مع المجلس الانتقالي دون اي اتفاق جدي بين المجلسين بل ولم يتم مناقشة هذا الامر في اللقاء الذي تم صباح امس رغم حضوره .

واعتبر الاجتماع ان هذا الفعل يراد منه ضرب العلاقة الايجابية بين المجلسين واستباق اي اتفاقات قادمة .

واتخذ الحاضرون قرارا بالاجماع باعفاء الاخ فؤاد الزبيدي من منصبه كرئيس لمجلس الحراك الثوري بمحافظة الضالع وتكليف الاستاذ يوسف عبدالله البحر بالقيام بمهام رئيس المجلس بالمحافظة .

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