شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يقدم استقالته بشكل مفاجئ (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم وزير الدفاع في حكومة شباب وأطفال اليمن محمد شايق المراني استقالته من منصبه يوم أمس الأربعاء.

حيث نشر المراني وثيقة الاستقالة في منشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر الوطن العدنية التي أوضح فيها أسباب تقديمه للاستقاله للتفرغ لإستكمال دراسته.

وجاء في نص الاستقالة مايلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا محمد شايق المراني وزير الدفاع بحكومة الشباب والأطفال أقدم استقالتي من منصبي بوزارة الدفاع وذلك للتفرغ لإستكمال دراستي.

وأتمنى من الله التوفيق والنجاح والسداد لكل زملائي في حكومة شباب وأطفال اليمن.

يشار إلى أن المراني عين وزيرا للدفاع في حكومة شباب وأطفال اليمن من قبل رئيس حكومة الشباب والأطفال محمد جميع قبل شهر تقريبا.

الجدير ذكره أن هنالك مطالبات واسعة من نشطاء والإعلاميين بحل حكومة شباب وأطفال اليمن أو تجميد نشاطها لكون المرحلة الحالية لاتسمح بتواجدهم وليس لهم أي تأثير على أرض الواقع ووجودهم مثل عدمهم في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تمر بها البلاد .



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