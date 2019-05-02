شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة القبض عليهم من قبل الحوثيين...شاهد "صورة "جديدة للشهيد علي عبدالله صالح وعارف الزوكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون محليين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تابعها هناعدن صورة للشهيد علي عبدالله صالح وبجواره عارف عوض الزوكا الذي اغتالته ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران نهاية العام 2017م.

حيث انتشرت صورة قبل اغتياله بساعات.

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