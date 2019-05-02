شكرا لقرائتكم خبر عن (سي إن إن) الأمريكية تفضح بالأسماء خونة التحالف في اليمن بعد تصريح حوثي عن صفقة خطيرة.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شبكة (CNN) الاخبارية الامريكية بيع قادة الميليشيات والتشكيلات المسلحة المدعومة من دولة الإمارات (الحزام الأمني) و النخبة (الشبوانية) و(الحضرمية) الأسلحة التي تلقوها من التحالف العربي بقيادة السعودية، لتجد بعد ذلك طريقها لمليشيا الحوثيين وتنظيم القاعدة.



‏وباعت تلك الميلشيات، حسب المصدر ذاته، كل أنواع الأسلحة التي حصلت عليها من البندقية وحتى الدبابة، وكانت تعرضها للبيع لتكون من نصيب من يدفع السعر الأعلى، بصرف النظر عن انتمائه وولائه والجهة التي يتبعها أو ينتمي لها.



وتحت عنوان "بِيعت لحليف ووصلت إلى عدو" ‏كشف تقرير استقصائي أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أسلحة أمريكية باعتها الولايات المتحدة للسعودية والإمارات، وتم العثور عليها مع الحوثيين.



وعزز التقرير تصريحات قيادي في الصف الأول لمليشيا الحوثي اليوم عن صفقات خطيرة تعقدها جماعته مع من أسماهم بالمرتزقة.



وقال القيادي حسين العزي والذي يحمل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي، بأنه ‏خلال الفترة الماضية تم شراء آليات وعربات حديثة وأسلحة متطورة.



وأضاف في تصريح له تابعه "صوت المغتربين"، بأن "أسعارها مناسبة إلا أنها أغلى من العام الماضي وهذا بالطبع أمر مرفوض مستقبلا".



من جهته طالب ناشطون التحالف العربي بتحرك سريع وعاجل لكشف ملابسات هذه الصفقات والتي تسببت في إطالة أمد الحرب.

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