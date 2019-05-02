عاجل: اغتيال قيادي كبير بالحراك الجنوبي وسط مدينة عدن "الاسم + تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - ينعي المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب استشهاد القائد الميداني البارز رامي المصعبي أحد قادته المتميزين بمجلس الحراك الثوري بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن أثر عملية اغتيال غادرة صباح اليوم استدرج خلالها إلى جولة كالتكس وجرى مباشرته هناك باطلاق النار وفر الجناة .

ان هذا الحادث الاجرامي الذي يستهدف احد قادة المجلس لن يمر دون أن يتلقى الجناة عقابهم الرادع جراء هذه العملية الدنيئة.

ويدعو المجلس قادة الحراك الثوري في كل المحافظات والمديريات الى اخد الحيطة والحذر محملين سلطات الأمن الشرعية والتحالف العربي كامل المسؤولية عن حياة كل قادة الحراك الجنوبي الأصيل الحامل السياسي لقضية الجنوب .

أن كل محاولات الاغتيالات والتهديد التي يتعرض لها قادة الحراك الثوري لن تزيدهم إلا تباثا وتمسكا بمشروع التحرير والاستقلال والمضي نحو تحقيق هدف الشهداء،

وبكل ألأسى والألم نتقدم إلى اسرة الشهيد رامي المصعبي وكل قيادات الحراك وجمهور شعبنا الجنوبي لعظيم بالتعازي سائلين المولى ان يتغمده بواسع الرحمة وينزله منزل الشهداء الابرار .

صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

العاصمة عدن

الخميس 02 مايو 2019م

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