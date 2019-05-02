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عدن - ياسمين التهامي - من هي المراة التي تسلمت منصب وزير الدفاع اليوم لاول مرة

أصبحت بينيلوبي ماري موردونت المعروفة باسم (بيني موردونت) أول سيدة وزيرة للدفاع في بريطانيا، بعد قرار إقالة وزير الدفاع غافين ويليامسون، يوم الأربعاء، بسبب سلوكه على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي (Huawei) الصينية للاتصالات.

وقال 10 داونينغ ستريت في بيان اليوم إن قرار رئيسة الوزراء بشأن وزير الدفاع جاء بسبب سلوكه في ما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي.

شغلت موردونت عدة مناصب

وحملت موردونت السياسية المحافظة وعضو مجلس العموم عن دائرة بورتسموث منذ عام 2010، عدة حقائب وزارية من بينها وزارة التنمية الدولية من 1917 حتى 1919، ومن 15 يوليو 2016 إلى 9 نوفمبر 2017 ، عملت في حكومة مايو كوزير دولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.

وعملت موردونت في حكومة كاميرون وكيلة وزارة خارجية برلمانية في وزارة المجتمعات والحكم المحلي قبل تعيينها وزيرة دولة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع في مايو 2015، أول امرأة لعقد هذا المنصب.

المعترك السياسي

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وقبل خوضها المعترك السياسي، عملت موردونت في مجال الأعمال والاتصالات، وهي حاليًا العضو الوحيد في البرلمان وهي قوات الاحتياط البحرية الملكية.

وفي عرض لحياتها الشخصية على موقع (ويكيبيديا)، فإن الوزيرة موردونت مولودة في بلدة توركي في مقاطعة ديفون العام 1973 هي ابنة أحد المظليين السابقين في الجيش البريطاني حيث سماها بينيلوبي تيمنا بالفرقاطة الملكية ( HMS Penelope).

وكانت موردونت تلقت تعليمها في أكاديمية أوكلاند الكاثوليكية الرومانية في هامبشاير، حيث درست الدراما في مدرسة مسرح فيكتوريلاند.

دور المستشفيات

وقد عزت موردونت اهتمامها بالسياسة إلى خبراتها في العمل في المستشفيات ودور الأيتام في رومانيا بعد الثورة في عام الفجوة ، بعد ثورة 1989. وبعد ذلك واصلت دراستها العليا حيث تخرجت من جامعة ريدينغ مع درجة البكالوريوس في الفلسفة في عام 1995 ، لتصبح أول عضو في أسرتها يلتحق بالجامعة.

سيرة ذاتية زاخرة لوزيرة الدفاع البريطانية

وبعد التخرج، عملت موردونت في العلاقات العامة في مختلف القطاعات، وفي عهد رئيس الوزراء جون ميجور، أصبحت رئيسة جناح الشباب في حزب المحافظين، قبل أن تعمل لمدة عامين كرئيسة للبث الإذاعي للحزب تحت قيادة زعيم الحزب وليام هيغ.

وعملت موردنت بعد ذلك كمتخصصة في الاتصالات في جمعية النقل والشحن في عام 2000، كما عملت لفترة قصيرة كرئيسة للصحافة الأجنبية في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية، وكانت مديرة الاتصالات في مجلس بلدي كينسينغتون وتشلسي بين عامي 2001-2003.