شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق للشرعية على قرار السعودية بمنع اليمنيين من دخول أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وعدت السلطات اليمنية، اليوم، بحل قضية منع السطات السعودية من الدخول إلى أراضيها عبر منفذ الوديعة، بسبب "إجراءات أمنية متعلقة بالجوازات".

وقال نائب وزير المغتربين، محمد العديل، إنه سيتم حل اللبس الحاصل الليلة بخصوص قضية تاريخ إصدار الجوازات، وأنه الوزارة قامت بالتوصل مع قيادة الشرعية".

وأضاف: ننتظر توضيحا أن الجهات الحكومية تنتظر التوضيح بخصوص منع اليمنيين من دخول الأراضي السعودية بسبب إجراءات تتعلق بتاريخ صدور جوازاتهم.





وكانت مصدر ذكرت أن السطات السعودية اتخذت إجراء بمنع دخول اليمنيين الذين يحملون جوازات صادرة في العام 2015 حتى وإن كانت صادرة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.