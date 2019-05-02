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اول تعليق للشرعية على قرار السعودية بمنع اليمنيين من دخول أراضيها

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عدن - ياسمين التهامي - وعدت السلطات اليمنية، اليوم، بحل  قضية منع السطات السعودية من الدخول إلى أراضيها عبر منفذ الوديعة، بسبب "إجراءات أمنية متعلقة بالجوازات".
وقال نائب وزير المغتربين، محمد العديل، إنه سيتم حل اللبس الحاصل الليلة بخصوص قضية تاريخ إصدار الجوازات، وأنه الوزارة قامت بالتوصل مع قيادة الشرعية".

وأضاف: ننتظر توضيحا أن الجهات الحكومية تنتظر التوضيح بخصوص منع اليمنيين من دخول الأراضي السعودية بسبب إجراءات تتعلق بتاريخ صدور جوازاتهم.


 

وكانت مصدر ذكرت أن السطات السعودية اتخذت إجراء بمنع دخول اليمنيين الذين يحملون جوازات صادرة في العام 2015 حتى وإن كانت صادرة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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